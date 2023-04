Gf Vip 6 | Raffaella Fico torna a parlare della scelta di mettere in vendita la sua verginità e rivela | “Mi fu consigliato da…”

(Di domenica 23 aprile 2023)ha rilasciato un’intervista per SuperguidaTv in cui si è raccontata a 360 gradi. Al momento, la showgirl, ex volto del Grande Fratello prima Nip, poi Vip, si è detta molto serena. In questo periodo ha deciso di mettersi alla prova partecipando al programma di Canale 5, Back To School: Come solitamente dico: ‘sto da Dio’. Sono molto serena. L’ho presa in maniera molto ironica, è vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumaticore alle elementari, pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico. Svelando subito dopo l’opinionesua piccola Pia, avuta dalla ...

La piccola Pia, nata dall'amore della showgirl per Mario Balotelli, riprende la mamma per via delle figuracce nel programma Back to ...... però, non perdona e così scoppia la classica polemica Micol Incorvaia dopo più di 5 mesi al GF... ecco che lavoro fa oggi Articolo successivo ''Mamma ma non ti vergogni'':Fico spiega ...... così come a noti programmi tv,Fico sarà tra le protagoniste di Back to School , programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci , in cui diversie influencer si ritrovano a ...

"Mamma, ma non ti vergogni". Raffaella Fico spiazzata dalla figlia Today.it

La soubrette napoletana è tornata a parlare della relazione con il calciatore, dal quale ha avuto la figlia Pia undici anni fa ...La piccola Pia, nata dall'amore della showgirl per Mario Balotelli, riprende la mamma per via delle figuracce nel programma Back to School ...