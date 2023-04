Gatti su Kvara | il gol annullato a Di Maria e Cuadrado giù in area | quanti episodi da rivedere

Niente Var perLo scontro- Kvaratskhelia, ben visibile dalle immagini, non viene punito dal direttore di gara che comunque non è stato neanche richiamato dal Var Aureliano e dal suo ...Vincono le difese: le pagelle esaltano il gran lavoro di Kim , un gigante, ma anche il gran carattere diche riesce ad andare oltre l'ostacolo. In ombra gli attacchi,e Osimhen non sono ...6 Sarà ruvido, ma è un signor difensore. Si fa sentire in mezzo all'area. Non molla mai. Molto abile di testa. Rischia per un colpo al limite a Kvaratskhelia. RUGANI 6 Nel duello con Osimhen ...

Moviola Juventus-Napoli: Gatti su Kvara, niente rosso Goal.com

La moviola del big match tra Juve e Napoli: il fallo di Gatti su Kvara era da cartellino rosso. Male l'arbitro Fabbri Il copione della partita tra Juve e Napoli è… Leggi ...Sono diversi gli episodi che meritano di essere visti per valutare la prestazione dell’arbitro Fabbri in Juventus-Napoli. Il primo è il contatto tra Gatti e Kvaratskhelia al 33' del primo tempo, quand ...