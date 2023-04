Fuga dal Sudan in guerra | rimpatriati i nostri concittadini Giorgia Meloni | “L’Italia non lascia solo nessuno”

(Di domenica 23 aprile 2023) Erano molte decine gli italiani in pericolo nelin. Turisti e non. Ma l'Italia ha completato una complicatissima missione di salvataggio dei quasi 150 connazionali intrappolati a Khartoum., con orgoglio, scrive du Twitter: "Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti iconnazionali inche hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri"

Anche la Germania inizia l'evacuazione dei cittadini Anche la Germania ha iniziato l'evacuazione dei cittadini tedeschi dal Sudan . Come hanno spiegato i ministeri degli Esteri e della Difesa. ...Negli ultimi giorni - secondo le stime dell'Unhcr - sarebbero tra le 10mila e le 20mila persone in fuga dal conflitto nella regione sudanese del Darfur per cercare rifugio nel vicino Ciad'.

La grande fuga dal Sudan in fiamme, Meloni: 'Evacuati gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

Erano molte decine gli italiani in pericolo nel Sudan in guerra. Turisti e non solo. Ma l'Italia ha completato una complicatissima missione di salvataggio dei quasi 150 connazionali ...