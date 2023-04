(Di domenica 23 aprile 2023) Leildi oro in risposta all'aumento delle tensioni geopolitiche. Secondo un sondaggio del Financial Times su 83, più dei due terzi degli interpellati ha ...

Secondo un sondaggio del Financial Times su 83 banche centrali, più dei due terzi degli interpellati ha detto di attendersi un aumento delle riserve di oro da parte degli istituti centrali.

Ft, oro antidoto ad instabilità, banche centrali fanno il pieno Agenzia ANSA

