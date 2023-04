Friends | Jennifer Grey spiega perché non è tornata a recitare nella serie | Mi metteva troppa ansia

(Di domenica 23 aprile 2023) L'attrice di Dirty Dancingha rivelato il motivo per cui non è piùin un episodio di, e ha a che fare con l'. Ve la ricordatein? Forse sì, o forse no, vista la fugacità del suo ruolo, ma a quanto pare, l'attrice di Dirty Dancing non è voluta tornare sul set della sitcom per girare ulteriori episodi... A causa dell', cheprima stagione della popolaredi NBC interpretava la migliore amica di Rachel, nonché sua damigella d'onore al quasi matrimonio con Barry che dà il via allo show, sarebbe dovuta apparire in più episodi dirispetto ...

Aniston su Matthew Perry: "Non mi rendevo conto del suo livello di ansia" Tuttavia, l'attrice ha recentemente rivelato che fu una sua scelta, quella di non tornare a recitare nella ...La star di Dirty Dancing ,Grey , ha rivelato le ragioni dietro la sua scomparsa dalla serie. L'attrice ha esordito, durante un'intervista per Media Village, narrando il modo con cui si è avvicinata alla serie:...Aniston si è unita al cast dinel 1994 all'età di 25 anni e i fan hanno avuto la fortuna di continuare a vederla sul grande e sul piccolo schermo in numerosi progetti nel corso degli ...

Friends, Jennifer Grey spiega perché non è tornata a recitare nella ... Movieplayer

The Hollywood co-stars have been pals since their early twenties and starred alongside each in three films, including their latest 'Murder Mystery 2', and the former 'Friends' star says having the ...L'attrice di Dirty Dancing Jennifer Grey ha rivelato il motivo per cui non è più tornata a recitare in un episodio di Friends, e ha a che fare con l'ansia.