Frenata Champions della Lazio

(Di domenica 23 aprile 2023) Altro che fuga, lasi complica la vita lasciandosi battere all'Olimpico da un Torino indemoniato. Decide un tiro senza pretese del vecchio obiettivo di mercato Ilic con l'aiutoprima papera stagionale di Provedel e la serie positiva si ferma a otto gare dopo l'ultima sconfitta che era arrivata sempre in casa contro l'Atalanta, lo scorso 11 febbraio. Succede, gira tutto male, gara maledetta contro un avversario che gioca la migliora partitastagione: ride Cairo che manda all'inferno il «nemico» Lotito e il Toro fa festa con i cento tifosi presenti in un Olimpico pieno come ai bei tempi (cinquantamila spettatori). Che non fosse la giornata giusta si è capito dopo trenta secondi quando il Milinkovic granata ha respinto poco oltre la linea un colpo di testa di Zaccagni dopo un clamoroso errore ...

quindi per i biancocelesti, che restano al secondo posto in classifica ma che adesso possono essere sorpassati dalla Juventus e avvicinati dalle altre contendenti alla zona League.

Pomeriggio amaro all'Olimpico. Un ko interno che frena la corsa della Lazio per la volata Champions, dopo una gara stregata e condizionata da una direzione arbitrale tutt'altro ...