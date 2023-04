Francesca Michielin | tra sogni e realtà incanta il Teatro Bellini di Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Si è concluso ieri sera il tour disul palco deldi, dove è andato in scena l’atto finale della tranche indoor che ha visto l’artista di Bassano collezionare diversi sold out., il concerto diAnticipato dai singoli Bonsoir (scritto con Colapesce), Occhi Grandi Grandi e Un Bosco, “Cani Sciolti” è il quinto album della 28enne veneta pubblicato lo scorso 24 febbraio e che arriva a 3 anni da “Feat (Stato Di Natura)” . Intenso viaggio dal sapore cantautorale di cuiha curato in prima persona ogni singolo particolaredalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione, l’album è composto da 12 tracce – 9 inediti in aggiunta ai ...