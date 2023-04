FOTO | AEW All In pubblicizzato durante la semifinale di FA Cup a Wembley

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 aprile 2023) Come sappiamo, la AEW si appresta a tenere il suo primo evento in un grande stadio. L’appuntamento è per il prossimo 27 agosto con All In nella prestigiosa cornice delStadium di Londra. Già da tempo Tony Khan si era prefissato un obiettivo di questo tipo, ma la pandemia ha rallentato i progetti. I biglietti saranno in vendita libera a partire dal 5 maggio ed è iniziata la campagna promozionale del grande evento. Importante spazio pubblicitario È iniziata la campagna promozionale di All In che si terrà a Londra a fine agosto. La AEW è riuscita ad ottenere un importante spazio pubblicitarioil match di FA Cup di ieri che ha visto affrontarsi Manchester City e Sheffield United svoltosi proprio a. Il logo AEW è stato in bella mostra ed inoltre All In è statonei cartelloni ...