Forse sei già felice e non lo sai

(Di domenica 23 aprile 2023) Le parole che pronunciamo raccolgono abitudini iterate, insicurezze calcificate, sogni. Scolpiamo con le parole pensieri e azioni, a volte spinti dalla paura di quello che non conosciamo e che vogliamo ingabbiare, a volte per evitare che i riferimenti noti si sciolgano come neve al sole. Ripetiamo vecchie storie per interpretare gli eventi e orientarci. Basta sempre meno tuttavia questa mappa usurata per immobilizzare il divenire in cui stiamo, per il semplice fatto che scalpitiamo, palpitiamo e abbiamo bisogno di nuovi vocaboli che narrino in modo puntuale e intelligente la nostra personalissima avventura, da questi infatti dipendono le nuove sequenze del nostro racconto. Per metterci in linea con i nostri desideri, dovremmo quindi cambiare innanzitutto il nostro linguaggio interiore, affinché cambi anche il modo in cui definiamo quello che ci capita e il modo in cui stiamo. Il primo ...