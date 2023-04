Formula E - Cassidy vince Gara 2 a Berlino

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 aprile 2023) Il neozelandese Nick, della Envision Racing, ha conquistato una netta vittoria nell'ottavo round del Mondiale diE 2023, tenutosi oggi a, partito dall'ottava posizione a causa di una penalità, è diventato leader dellanegli ultimi sedici giri, rimanendo costantemente in testa al gruppo senza sfruttare l'effetto scia, tenendo un ottimo passo fino alla bandiera a scacchi. Per il ventottenne della Envision è la seconda vittoria in carriera nel campionato full electric.ha tenuto testa alla Andretti Autosport di Jake Dennis, in grande spolvero nella parte finale della corsa, ma all'inglese è mancato lo spunto per un vero e proprio attacco. Sul podio di Tempelhof troviamo anche la DS Penske guidata da Jean-Eric Vergne, che ha preceduto al ...