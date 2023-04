Formia Pedemontana | il presidente regionale Tripodi in una mozione | “si nomini un commissario”

(Di domenica 23 aprile 2023)– ”Siunper sbloccare ladi, assicurando in tempi celeri sia il progetto esecutivo sia i fondi necessari che l’avvio dei lavori”. Lo ha chiesto ildella commissione Lavoro nel rinnovato consigliodel Lazio, Angelo, in unainviataì al governatore del Lazio, Francesco Rocca. ”La L'articolo Temporeale Quotidiano.

Secondo Unindustria è fondamentale "accelerare il completamento delladie la riqualificazione funzionale in chiave unitaria del collegamento trasversale, Gaeta, Cassino, ...L'opera parte da, con il supporto in, e corre fino ad Avezzano, passando per Cassino e Sora, intercettando l'autostrada Roma L'Aquila Teramo. L'intervento si collega alla ...Lasciatemi, però, dire che altrettanta attenzione meritano ladie la Fondi - Ceprano per il collegamento del Mof all'autostrada, come il potenziamento delle infrastrutture di ...

Formia / Pedemontana, il presidente regionale Tripodi in una ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – ”Si nomini un commissario per sbloccare la Pedemontana di Formia, assicurando in tempi celeri sia il progetto esecutivo sia i fondi necessari che l’avvio dei lavori”. Lo ha chiesto il preside ...La mozione del presidente della commissione Lavoro in Consiglio regionale al governatore del Lazio Rocca: “Superare un'impasse che tarpa le ali al Sud pontino" ...