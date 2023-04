Formia Incendio chiesa villaggio don Bosco | don Mariano Salpinone fa il punto sui lavori VIDEO

... della Protezione civile di, dei Carabinieri e della Polizia locale di. Al momento non sono note le cause dell'che è ancora monitorato sul posto dai Vigili del Fuoco. ...Indagini a tutto campo dopo l'che ha devastato la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di. Nelle prime ore di sabato la chiesa, nota come Villaggio Don Bosco, è stata interessata da uncheUnnella notte distrutto la sagrestia della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di, nota come Villaggio Don Bosco, e la casa canonica che si trova sopra di essa. ...

Formia / Incendio chiesa villaggio don Bosco, don Mariano ... Temporeale Quotidiano

FORMIA – Per la terza domenica consecutiva le celebrazioni eucaristiche, che si sarebbero dovute svolgere presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria andata parzialmente distrutta a causa di un violent ...FORMIA – Serve una mobilitazione di Formia e dell’intero sud pontino per riaprire al culto la chiesa del Cuore Immacolato di Maria andata parzialmente distrutta a causa di un violento incendio scoppia ...