Formazioni ufficiali Juventus-Napoli | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la trentunesima giornata di. Allegri deve decidere se schierare o meno Bremer dal 1? dopo il piccolo fastidio avvertito nei minuti finali della sfida contro lo Sporting Lisbona. Da valutare anche Chiesa, che sta bene ma ha giocato 90? e potrebbe quindi essere gestito in questo big match dell’Allianz Stadium. Diverse assenze tra le file di Spalletti, che deve fare i conti con gli infortuni occorsi a Mario Rui, Rrahmani e Politano. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 23 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...