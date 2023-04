(Di domenica 23 aprile 2023) La settima settimana della IFL – ItalianLeaguenon è di quelle che possono passare inosservate. La capolista è caduta. IFirenze, infatti, sono stati sconfitti nettamente in casa contro iParma grazie ad una prestazione maiuscola degli emiliani nei primi 3 quarti.che, a questo punto, salgono 3-1 in classifica, mentre i toscani rimangono al comando con un ottimo 5-1. In seconda posizione si confermano iAncona che passeggiano (35-0) in casa dei Rhinos Milano. Successo davvero di grande spessore per i marchigiani che, dopo uno 0-0 iniziale, hanno concluso ogni quarto in doppia cifra in fatto di punti (10, 10 e 15). Infine, rimangono ancora senza successi i Mastini Verona, che finiscono 0-5 per colpa della sconfitta interna per 29-15 ...

... il principe di Galles, è stato tra i primi a congratularsi per la promozione nellaLeague ... 'Green Lantern' e 'The Adam Project') e lo sceneggiatoreRob McElhenney erano in tribuna ...... ha indetto per oggi venerdì, 21 aprile un incontro per la presentazione ufficiale dell'evento e per la commemorazione della prima partita digiocata in Italia, a Firenze, nel 1945.I torinesi sono un team molto fisico, con buone individualita guidati in sideline da due vecchie volpi del, coach Cavallini e coach Solmi, che sicuramente vorranno togliere quello ...

Football americano, IFL 2023: i Panthers stendono i Guelfi, vincono Dolphins e Ducks OA Sport

La settima settimana della IFL – Italian Football League 2023 non è di quelle che possono passare inosservate. La capolista è caduta. I Guelfi Firenze, infatti, sono stati sconfitti nettamente in casa ...La ginnasta Simone Biles sembra aver ritrovato il sorriso dopo «aver combattuto con i suoi demoni», come aveva annunciato in seguito al ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo. Merito (anche) del matrimonio c ...