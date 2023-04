(Di domenica 23 aprile 2023) “Laè contraria all’introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di”. Lo dice il coordinatore della commissione Agricoltura dell’organismo, Federico Caner. “Pertanto abbiamo espresso – continua – un parere positivo, in sede diStato-, al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi”. “Crediamo che bisogna fermare iper non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo”, ...

...la sala consigliare 'Pietro Arnaldi' di Toirano in presenza delle autorità si terrà la... lunga ed intensa kermesse di musica e drink ed'eccellenza promossa ed organizzata da "dalla ...... venerdì 21 aprile, la Fondazione Palio ha organizzato unastampa per iniziare ad ... Sempre per ragioni di sicurezza i parterre non saranno presenti e itruck dello streetsaranno ...... come racconta Serena Milano , direttrice di SlowItalia: "Abbiamo voluto puntare sulla ... E per capire meglio questo rapporto a Slow Fish nella primain programma avremo Pierre Mollo, ...

Food, la Conferenza delle Regioni boccia i cibi sintetici - Ildenaro.it Il Denaro

La Conferenza delle Regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di cibi sintetici.E' quanto ha affermato il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, Federico Caner, sottolineando che è stato espresso "un parere positivo al decreto che dispone il ...