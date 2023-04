(Di domenica 23 aprile 2023) L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha, a quanto si apprende, Luigi DiUe per il. . 23 aprile 2023

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende, Luigi Dicome inviato Ue per il Golfo. .Cosìdella Lega dopo l'indicazione, da parte di Borrell, di Diinviato speciale dell'Ue per il Golfo Persico.Pur avendo avuto per anni le deleghe allo spazio, il fedelissimo di Diha ottenuto un contratto con Axiom Space, colosso americano della space industry, a pochi mesi ...consultato tre diverse...

Fonti, Di Maio indicato dall'Ue come inviato per il Golfo BRUXELLES RagusaNews

A quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la ratifica della nomina di Di Maio non è prevista domani in occasione del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e, in ogni caso, non si avrà in tempi ...ROMA – “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia ...