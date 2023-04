Fonseca | “Osimhen e Kvaratskhelia fenomeni Accanimento contro la Juve”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 aprile 2023) Danielcommentantus-Napoli sfida di Serie A che si gioca allo stadio Allianz Arena di Torino. L’attaccante è doppio ex di Napoli entus e commenta la sfida al Corriere del Mezzogiorno. A Napoli ha trovato l’amore, si è sposato e dal suo matrimonio sono nati due figli, Nicolás e Matias che sono napoletani. Ha sempre bei ricordi? «Tantissimi. Ora sono separato e quando posso vengo a Napoli. È da un po’ che però non sono in città, magari chissà se troverò un po’ di tempo verrò a vedere qualche festeggiamento dello scudetto. Ho molti amici e sono innamorato della città, guai a chi me la tocca e guai a chi mi tocca i tifosi che sono unici e mi hanno fatto sentire un re: non ho mai ricevuto tanto affetto come a Napoli». Eppure è stato in azzurro solo due anni. «Ma non dipese da me. A Napoli sono andato volentieri perché ...