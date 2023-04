Flavio Insinna | chi è | età | carriera | chi è la compagna | figli | Instagram | L’Eredità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 aprile 2023) Tutto pronto per la classica e imperdibile puntata della domenica di Da noi a ruota libera, il salotto televisivo di Francesca Fialdini che da anni, ormai, tiene compagnia ai telespettatori di Rai 1 a partire dalle 17.20 circa, subito dopo Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche, che ogni giorno entra nelle case degli italiani con il quiz game. Tra domande di cultura e montepremi alti in palio. Dall’esordio al successo diEmanuele(Roma, 3 luglio 1965) è un attore e conduttore televisivo italiano. Siciliano di Vallelunga Pratameno da parte di padre, nel 1986, dopo avere tentato senza successo di entrare nell’Arma dei Carabinieri, si è iscritto alla scuola di recitazione di ...