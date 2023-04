Fiumicino | vuole rapire un bimbo di 9 anni | il piccolo si divincola e si salva Ricercato un uomo

(Di domenica 23 aprile 2023) Unha tentato diundi 9davanti a una villetta in via Arsia, a: tutto è accaduto intorno alle 10 del mattino di sabato 22 aprile, quando il sospettato ha fermato la sua auto e, dopo essere entrato nel giardino della casa presa di mira, ha afferrato il, portandolo fuori per farlo salire nella sua vettura. Fortunatamente ilè riuscito a reagire prontamente e arsi, prendendo a calci l’e riuscendo a rientrare in casa. Nel frattempo, la madre era uscita in giardino a cercarlo. Presa dal panico, la donna ha chiamato le forze di polizia, che sono intervenute sul posto: il presunto rapitore ( si parla di undi circa 50) è fuggito ed è ora ...

