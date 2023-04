Fiumicino | tenta di rapire bambino mentre gioca nel giardino di casa

Tentativo di rapimento anella mattina di sabato 22 aprile. Un bambino di 8 anni è stato afferrato da un braccio mentre stava giocando nel giardino di casa, a pianterreno. "Un uomo di circa 50 anni mi ha preso per ...... un uomo nella mattina di sabato 22 aprile, intorno alle 10, si sarebbe fermato con la propria auto davanti a una villetta in via Arsia, a. Dopo aver parcheggiato l'auto nella strada del ...leggi anche Armato di coltello minaccia i viaggiatori all'aeroportoFOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Indice criminalità nelle città italiane: la ...

Tenta di rapire bambino di 8 anni nel giardino di casa, il piccolo reagisce e scappa. Ricercato un 50enne RomaToday

Il piccolo ha raccontato alla madre di essere riuscito a scappare quando l'uomo lo aveva già fatto salire a forza nella sua auto. Si cerca un cinquantenne ...Il bambino si è poi riuscito a divincolare, mentre la madre avvertiva il 112. Paura a Fiumicino per un tentato rapimento: in fuga un 50enne ...