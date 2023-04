Fiorentina ribaltata a Monza | da 0-2 a 3-2 Squadra confusa Aveva la testa alla Cremonese? Pagelle

(Di domenica 23 aprile 2023) Attenzionepartita di giovedì con la: questanon sa gestire il vantaggio. Astava vincendo 0-2 dopo 13 minuti. Poi raggiunta e. Costretta a subìre l'undicesima sconfi8tta in campionato e intruppata a 42 punti, dove si è seduto, ieri sera, anche il Torino. Serve una seduta psicologica, a questa. O anche spiritica: per scacciare i fantasmi che arrivano quando si trova largamente in vantaggio.

MONZA - Vittoria in rimonta per il Monza di Palladino, che all'U - Power Stadium batte laper 3 - 2. Gara esaltante, aperta dai due gol della Viola siglati da Kouamè e Saponara epoi dall'autorete di Biraghi, quindi da Dani Mota e dal rigore di Pessina. Bastano appena ...65' Pallino del gioco in mano dellache dal rigore di Pessina sta giocando costantemente ... 45' Riparte la gara! SECONDO TEMPO 48' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 47' L'avevail Monza ...Il Milan sfiora l'impresa ma cade con la Roma, l'Inter crolla con la(4 gol subiti in 28 minuti), Juventusdal Cagliari di Battilana. Tra Atalanta e Napoli lo 0 - 0 della paura. ...

Gol e spettacolo all’U-Power Stadium di Monza, tra due squadre con la mente leggera e la classifica che sorride: finisce 3-2 per i brianzoli, dopo una rimonta che premia la forza mentale della squadra ...Il Monza capovolge il risultato e batte la Fiorentina Incredibile all'U-Power Stadium di Monza, i padroni di casa rimontano la Fiorentina e agguantano i tre punti in uno straordinario 3-2. Viola avant ...