Fiorentina | le pagelle di CM | non bastano alla viola due gol nei primi 13’ | bene Kouamé e Saponara | male Quarta | Dodo e Milenkovic

(Di domenica 23 aprile 2023) Monza-3-2 Terracciano 6: effettua un paio di buone parate ma è sfortunato sull’autorete di Biraghi, non si capisce c...

Dany Mota 7,5: preferito a Petagna, tiene in apprensione i centrali dellae li brucia sul rinvio di Di Gregorio per il gol del 2 - 2. Poi procura il rigore del sorpasso (42' st Valoti sv ).Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ... Come la, dopo lo spavento in Conference, ha imparato a non sottovalutare nessuno. Di seguito ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23:Monza -Ledei protagonisti del match tra Monza e, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Dany Mota, Rovella FLOP: Biraghi VOTI MONZA (3 - 4 - 2 - 1)...

Le pagelle della Fiorentina - Disastro Martinez Quarta, male anche Amrabat e Terracciano TUTTO mercato WEB

Dopo la sconfitta in rimonta subita col Monza, Vincenzo Italiano mastica amaro. "Eravamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell'approccio ...Terracciano 6: effettua un paio di buone parate ma è sfortunato sull’autorete di Biraghi, non si capisce con Quarta facendosi infilare da Dany Mota. Dodo 5,5: in attacco dove entra nel gol di Saponara ...