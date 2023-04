Fiorentina | Italiano | 'Troppi cali di tensione | così diventiamo una squadra normale'

(Di domenica 23 aprile 2023) Il tecnico dellaVincenzoha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Monza: "Non si può sparire co...

Per lui terzo gol in campionato e assist per Saponara nell'avvio travolgente della. ...5,5: primo tempo dai due volti: travolgenti i primi 15', da dimenticare gli ultimi 20' dove la ...Lafinisce k.o. al termine di un match iniziato in discesa. La formazione allenata dasblocca il risultato all'8': corner, Kouamé si libera della marcatura di Pessina e insacca di ...Brutto arresto della, che dopo 14 risultati utili consecutivi ha rimediato due ko di fila tra campionato e Conference League, anche se indolore nell'ultimo caso. I ragazzi dicosì ...

La Fiorentina si fa male da sola ed esce sconfitta 3-2 dalla sfida in casa del Monza, dopo essere stata in vantaggio di due gol. I viola partono bene e nel giro di un quarto d'ora sono già avanti 0-2, ...Così il tecnico della Viola dopo il ko con il Monza: "Non possiamo subire due gol come quelli presi nel primo tempo. Sono arrabbiato, potevamo superare il Bologna" ...