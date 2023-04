Fiorella Pierobon | cosa fa oggi l' ex annunciatrice di Canale 5 | ' Ero più popolare di Lorella Cuccarini | ma non sono miliardaria'

(Di domenica 23 aprile 2023) Trent'anni fa era il volto piùdella tv commerciale, prima in classifica davanti avive la sua seconda vita da pittrice, con una galleria in Costa ...

Trent'anni fa era il volto più popolare della tv commerciale, prima in classifica davanti a Lorella Cuccarini. Oggi Fiorella Pierobon vive la sua seconda vita da pittrice, con una galleria in Costa Azzurra e i suoi quadri che hanno raggiunto i cinque continenti. A tornare in televisione non ci pensa nemmeno: 'Le ragazze si pettinavano come lei, l'annunciatrice gentile con i capelli lisci e gli occhi color fiordaliso che divenne con Patrizia Rossetti e Emanuela Folliero, uno dei volti...

Fiorella Pierobon: «Ero più popolare di Lorella Cuccarini, ora dipingo (e non sono milionaria)» Corriere della Sera

