Fidelis Andria retrocessa Foggia | Audace Cerignola e Monopoli ai playoff con il derby lucano Calcio serie C girone C

Speranze salvezza ridotte al minimo per i gialloblù che sono ultimi con la penalizzazione di due punti a quota 30 e a - 3 dallapenultima: i laziali dovranno vincere coi biancazzurri e ...Da una parte, la formazione di Massimo Rastelli reduce da tre sconfitte consecutive con(1 - 0), Turris (1 - 0) e Juve Stabia (2 - 1). Dall'altro lato invece, gli uomini di Leonardo ...La partita Latina -di domenica 23 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023 LATINA ...

LATINA – Il Latina è ai play off. La vittoria contro la Fidelis Andria regala i tre punti più dolci della gestione Di Donato. Grazie a questo risultato, infatti, i ragazzi nerazzurri accedono alla fas ...Fidelis Andria e Viterbese sono retrocesse aritmeticamente in Serie D. I federiciani chiudono all'ultimo posto nonostante gli stessi punti dei laziali e gli scontri diretti in parità ma ...