Festa Scudetto | De Laurentiis in contatto con la Rai | il progetto e le cifre

(Di domenica 23 aprile 2023) Il Napoli si prepara a coronare il sogno tricolore, tanto atteso dai tifosi azzurri. Con la sconfitta della Lazio contro il Torino, un’eventuale vittoria di stasera in trasferta contro la Juventus accorcerebbe ulteriormente le distanze dallo. Ancora in bilico, quindi, quale sarà la partita del successo matematico per il Napoli, ma la città è a lavoro per i preparativi dei festeggiamenti. Laufficiale si terrà il prossimo 4 giugno, in occasione della conclusione del campionato di Serie A. Il Presidente del Napoli Aurelio De, per a arginare parzialmente anche problemi di ordine pubblico, sta valutando la possibilità di trasmettere in diretta tv i festeggiamenti nel capoluogo campano per loazzurro. FOTO: DeDe-Rai: le ...

Una sensazione dicelebrata troppo presto, di dismisura che adesso stenta a contentarsi delle misure inferiori. Come se a un certo punto il jackpot fosse dovuto e adesso il "solo"(...Può partire lain casa Amicacci per unoinimmaginabile a inizio stagione, ma che si è via via concretizzato con una crescita esponenziale di un gruppo di grande talento ma che ha ...Fervono i preparativi per il 4 giugno, data dell'ultima di campionato con la Samp. Si giocherà alle 18, poi via a una notte ...

Fervono i preparativi per il 4 giugno, data dell’ultima di campionato con la Samp. Si giocherà alle 18, poi via a una notte indimenticabile ...Il 13 gennaio la squadra di Spalletti umiliò i bianconeri, vincendo 5-1 e dando il via alla fuga scudetto: ma nei Quartieri Spagnoli e in città si respirava un'aria strana, poi si è capito perché ...