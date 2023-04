Festa Napoli | sbanca lo Stadium e prepara la festa scudetto | Juve ko in pieno recupero

(Di domenica 23 aprile 2023)ntus esi sono affrontate nel big match della 31ª giornata del campionato di Serie A. E’ andata in scena la partita valida per le posizioni altissime del massimo torneo italiano, la gara si è aperta nel secondo tempo e gli ospiti hanno trovato il gol del successo nel finale. Un motivo di discussione riguarda il colpo rifilato da Gatti a Kvara nel primo tempo, il difensore bianconero è stato graziato. Nel finale la partita si è aperta e si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. In particolar modo Osimhen non è stato così concreto e ha fallito occasioni potenzialmente periocolose, poi il gol di Raspadori. Ilsale a 78 punti, lantus ferma a 60. La cronaca Sorprese nella formazione dellantus, il tecnico Allegri si schiera con Soule alle spalle di Milik. Il ...

Secondadi compleanno per Santiago . Il figlio di Belen Rodriguez ha compiuto 10 anni il 9 aprile e, dopo aver festeggiato acon la famiglia ecco che oggi c'è la seconda. E' quanto emerge dalle stories di Cecilia Rodriguez in cui si vedono palloncini ea tema basket, lo sport preferito del nipotino. La ...... Leonardo Grosso, Riccardo Iovino, Alessandra Lancellotti, Daniele Musso, Mario, Valeria ... Al termine della cerimonia, lasi è spostata in piazza De Ferrari con il flash mob delle scuole ......edizione delladella Bandiera e al forte senso di appartenenza dimostrato per unacosì ... Leonardo Grosso, Riccardo Iovino, Alessandra Lancellotti, Daniele Musso, Mario, Valeria ...

Cosa fare a Napoli e in Campania martedì 25 aprile 2023, Festa ... Napoli da Vivere

Seconda festa di compleanno per Santiago. Il figlio di Belen Rodriguez ha compiuto 10 anni il 9 aprile e, dopo aver festeggiato a Napoli con la famiglia ecco che oggi c'è la seconda ...83' - GOL DELLA JUVE! Palla in profondità per Di Maria, scattato sul filo del fuorigioco. El Fideo va a tu per tu con Meret, calcia e non sbaglia: 1-0 Juventus! 81' - MILIK! Il Napoli perde palla in c ...