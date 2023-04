Fernando Alonso sorpreso da Aston Martin | “Superate aspettative”

(Di domenica 23 aprile 2023) Se la certezza resta Red Bull, la grande sorpresa di questo avvio di Mondiale 2023 di Formula 1 si chiama. La scuderia verde si è dimostrata davvero molto competitiva combattendo (e vincendo molto spesso) i duelli con Ferarri e Mercedes, due squadre apparse in grande difficoltà. La guida aggressiva e pulita disi è cucita alla perfezione con le caratteristiche della vettura anglosassone regalando tre podi al due volte campione del mondo. L’asturiano si è detto davvero moltodalle prove fornite dalla sua vettura. Le dichiarazioni didi(Credit foto – pagina Facebook F1)“Speravo che il 2023 fosse una stagione di apprendimento e che nel 2024 potessi sfidare Ferrari e ...

... appare chiaro che vi era un fattore su cui Feige e la recentemente epurataavevano potuto ...Il dominio della casa di Topolino su botteghini e streaming sembra mostrare diverse crepe...e Max Verstappen sono una delle 'coppie' più apprezzate dell'intera F1 : l'olandese - raramente prodigo di complimenti per i piloti della generazione che lo ha preceduto - ha invece ...Emerson Fittipaldi non ha dubbi:potrà giocarsi il gradino più alto del podio nel Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, il brasiliano ha ...

F1 | Alonso: "Aston in anticipo sui piani per raggiungere vertice" Motorsport.com - IT

Ulteriori modifiche al layout del GP di Spagna: salta la chicane, ma per Alonso non tutti i mali vengono per nuocere ...L'ex pilota brasiliano, Fittipaldi, crede che Fernando Alonso possa avere ottime possibilità di tornare a vincere a breve ...