Fermato l' aggressore della psichiatra | cosa aveva scritto sui social

(Di domenica 23 aprile 2023) Si chiama Gianluca Paul Seung l'uomo che ha aggredito venerdì pomeriggio laBarbara Capovani davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Il 35enne italiano, residente a Torre del Lago (in provincia di Lucca), era un suo paziente e adesso si trova in stato di fermo. Per la dottoressa, che ha subito un intervento chirurgico dopo essere stata colpita più volte con un oggetto appuntito alla testa, forse da una spranga, è stato avviato l'iter per la morte cerebrale. Il rancore, covato a lungo, e a volte fatto emergere con dei post suimedia. Ci sarebbe questo, secondo gli investigatori, all'origine dell'aggressione a Capovani, 55 anni, responsabile del Sdpc ((Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, colpita al cranio con una spranga o un bastone nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, all'uscita ...