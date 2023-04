F1 | Vasseur sulla Ferrari | “Dobbiamo crescere | lavorare meglio come squadra”

(Di domenica 23 aprile 2023) Frederic, Team Principal della, ha parlato ai microfoni di motorsport.com sul difficile inizio di stagione vissuto dal Cavallino. “Comcentrarsi su Red Bull, Mercedes o Aston Martin sarebbe un errore.ottenere ilda ciò che stiamo facendo e concentrarci solo su noi stessi. Il problema di Melbourne, secondo me, non è stato relativo al potenziale della vettura:, solo così potremo”, ha detto. SportFace.

La Ferrari avrà aggiornamenti nelle prossime gare. Frederic Vasseur ha infatti ammesso che sulla monoposto del Cavallino verranno apportati sviluppi per migliorare le prestazioni. Le prime tre gare della nuova stagione non hanno sorriso alla squadra di ...

Si sperava in un inizio di stagione molto diverso. La Ferrari si proietta al prossimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, in Azerbaijan, con il desiderio di cancellare le prime tre uscite stagionali ...La Ferrari non porterà sviluppi a Baku, lo afferma Vasseur. I cambiamenti annunciati dovrebbero arrivare dalle prossime gare ...