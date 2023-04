F1 | George Russell | “Mercedes avrà grandi cambiamenti | stiamo crescendo più ora che durante l’inverno”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Mentre siamo ancora ad una settimana di distanza dal ritorno in pista, rappresentato dal Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, la massima categoria del motorsport si interroga in maniera decisa su una questione di enorme importanza: qualcuno riuscirà, prima o poi, ad opporsi allo strapotere della Red Bull? Per quanto visto tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia si rischia davvero di assistere ad un nuovo monologo delle vetture di Milton Keynes. Anzi, dopo l’esordio di Sakhir,aveva candidamente ammesso che non era affatto da escludere addirittura il percorso netto di Max Verstappen e Sergio Perez. 23 successi su 23 gare. Quella che sembrava una “sparata”, all’epoca, ha fatto sorridere sempre meno gli addetti ai lavori, visto il dominio messo in scena dalle RB19. Il pilota inglese, tuttavia, ...