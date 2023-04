F1 | Frederic Vasseur | “Inutile concentrarsi sui nostri avversari | dobbiamo lavorare su noi stessi”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Si sperava in un inizio di stagione molto diverso. La Ferrari si proietta al prossimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, in Azerbaijan, con il desiderio di cancellare le prime tre uscite stagionali, avare di soddisfazioni. La Rossa sperava di cominciare sulla falsariga di quanto accaduto nel 2022, ma nei fatti sono stati compiuti dei notevoli passi indietro e una partenza così non si verificava dal 2009. A questo punto, l’unica cosa da fare èper ritornare in carreggiata. E’ un po’ questo il concetto espresso dal Team Principal,. La concentrazione massima della scuderia del Cavallino Rampante sarà quella di migliorare il proprio pacchetto attraverso aggiornamento costanti. “su Red Bull, Mercedes o Aston Martin sarebbe un errore.ottenere il meglio da ...