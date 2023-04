(Di domenica 23 aprile 2023) “C’è il rischio che seipossanoviolato il limite dinel?. Parole (pesanti) e musica di. Il team principal della Red Bull, una scuderia che, suo malgrado, per colpa di questi argomenti è finita un po’ nell’occhio del ciclone, scoperchia un pentolone che sta bollendo in maniera rumorosa ormai da tempo. Come ben ricordiamo, a settembre dell’anno scorso, in concomitanza con il Gran Premio di Singapore, era uscita la notizia dello sforamento delcap da parte del team di Milton Keynes. Le polemiche, già vibranti per quanto accaduto, divennero roventi alla lettura della sentenza comminata dalla FIA e ritenuta, passandoci sopra parecchio zucchero a velo, poco incisiva da parte dei team rivali. Una sorta di “pacca sulla spalla” ...

In un'intervista riportata da PlanetF1,ha parlato dei budget utilizzati dalle squadre per terminare lo scorso mondiale di Formula 1, precisando come sei team potrebbero aver sforato il tetto spese. Secondo l'attuale Team ...In attesa di volare a Baku per il prossimo fine settimana,ha commentato la scelta di posizione la prima Sprint dell'anno proprio in Azerbaijan, precisando come le caratteristiche del circuito azero potrebbero provocare danni non indifferenti ...e Wolff, personalità agli antipodi Dopo mesi di punzecchiature a mezzo stampa, nel 2021 è esplosa la rivalità tra il team principal della Red Bulled il suo omologo in Mercedes, Toto Wolff. A partire dall'incidente di Silverstone che ha visto coinvolti Max Verstappen e Lewis Hamilton la tensione è iniziata a salire, sino a ...

F1, Christian Horner: "Sei squadre potrebbero aver sforato il budget cap nel 2022" OA Sport

“C’è il rischio che sei squadre possano aver violato il limite di budget nel 2022. Parole (pesanti) e musica di Christian Horner. Il team principal della Red Bull, una scuderia che, suo malgrado, per ...In un'intervista riportata da PlanetF1, Christian Horner ha parlato dei budget utilizzati dalle squadre per terminare lo scorso mondiale di Formula 1, precisando come sei team potrebbero aver sforato ...