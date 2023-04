Evacuato il personale dell'ambasciata Usa in Sudan. Pronti gli aerei per i 200 italiani

L'America, è stato il presidente Biden in persona a sottolinearlo, ha giàtutto il suodiplomatico: "Sono orgoglioso dello straordinario impegno deldella nostra ...- Peggiora la situazione in Sudan da settimane al centro di scontri tra esercito regolare e paramilitare. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, questa notte ha annunciato l'evacuazione deldiplomatico dall'ambasciata americana a KhartoumGli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo nella notte con le Forze di supporto rapido (Rsf) e ha giàildella sua ambasciata in Sudan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ...

Sudan, evacuato da Khartoum il personale dell'ambasciata ... Open

Gli USA evacuano tutto il personale dell’ambasciata dal Sudan. Gli USA evacuano tutto il personale dell’ambasciata dal Sudan. Il presidente Joe Biden ha affermato che l’esercito americano ha evacuato ...“In un paio di giorni” dice al telefono da Khartoum un Brigadier Generale in pensione che non vuol essere nominato per motivi di sicurezza. Le notizie diffuse dall’esercito sudanese sembrano incoraggi ...