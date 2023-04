Europa League | semifinali | accoppiamenti | date e avversarie delle due italiane

(Di domenica 23 aprile 2023) Budapest è ormai a un passo. Le quattro superstiti vedono la bella città ungherese con il binocolo. A distanza, ma più vicina: queste, certamente, le sensazioni che attanaglieranno il poker di società che a maggio si sfideranno per decidere le due formazioni che si giocheranno il trofeo attualmente detenuto dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Come per la Champions, anche lediparlano tantissimo italiano: Roma e Juventus, inserite nei lati opposti dei due tabelloni, sono riuscite a staccare il pass per il turno successivo della seconda coppa europea eliminando ai quarti di finale, rispettivamente, le pericolose Feyenoord e Sporting Lisbona. Potrebbe verificarsi un ultimo atto completamente nostrano, ma prima c’è un piccolo sforzo ulteriore da compiere: ecco gli ...

Big - match Juventus - Napoli oggi alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri gestisce la rosa trae Coppa Italia: probabile un turno di riposo per Di Maria e Cuadrado. Forse anche Gatti. In attacco la coppia Milik Vlahovic, De Sciglio dentro subito. Poker di assenti per Spalletti: ...Adrien è il vero trascinatore della in questa stagione. Per il centrocampista francese quella messa a segno contro lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale dial José Alvalade è l'undicesima rete stagionale. Cavallo pazzo, come è stato soprannominato dai tifosi bianconeri, sta facendo benissimo e mai prima d'ora era riuscito a raggiungere la ...... con una tra Milan e Inter che raggiungerà la finale di Champions, con Juventus e Roma che potrebbero trovarsi in finale die con la Fiorentina che sogna la finale di Conference ...

Milan-Inter, match in programma il prossimo 10 maggio, potrebbe essere trasmessa in chiaro nonostante Amazon abbia l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì di Champions ...Lo storico ex attaccante della Roma Rudi Völler si schiera Il sorteggio europeo contro la Roma ha riportato in prima fila Rudi Völler, reduce da una brutta colica renale: “È accaduto l’inevitabile – h ...