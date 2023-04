Erbe aromatiche | 10 piante da coltivare in sola acqua per tutto l’anno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 aprile 2023): 10che puoiduranteinSapevi che puoidellein? Se non vuoi riempire la cucina di vasetti che possono sporcare di terra le mensole puoi “imparare” ainle tuepreferite. Per farlo bisogna evitare di utilizzare l’del rubinetto. Tuttavia se decidi di utilizzare l’del rubinetto devi assolutamente farla arieggiare tutta la notte in modo tale che il cloro possa evaporare. Chiaramente sarebbe opportuno utilizzare dell’contenente oligoelementi e minerali come ...