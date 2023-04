Entra in giardino a prova a rapire un bambino di 9 anni | caccia all' uomo

(Di domenica 23 aprile 2023) Paura a Fiumicino per il tentato rapimento di un: scatta laall'. I fatto sono accaduti nella mattina di sabato 22 aprile, intorno alle 10, quando undi circa 50avrebbe tentato diil ragazzino di 9dopo essersi introdotto in unprivato. L'avrebbe afferrato il ragazzo, e lo avrebbe trascinato verso la propria auto ma ilè riuscito a divincolarsi e sfuggire alla presa del rapitore scappando verso la madre che nel frattempo si era accorta della sua assenza e lo stava cercando. La donna ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fiumicino che indagano su quanto avvenuto. Il tentato rapimento è avvenuto nel comune del ...

Entra in giardino e tenta di rapire un bambino a Fiumicino: è caccia ... Fanpage.it

Un uomo ha tentato di rapire un bimbo di 9 anni davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino: tutto è accaduto intorno alle 10 del mattino di sabato 22 aprile, quando il sospettato ha fermato la s ...L’episodio questa mattina. Il bambino di 9 anni è riuscito a fuggire dall’auto del suo rapitore prima che questo mettesse in moto per allontanarsi ...