Enel X Way Giro-E 2023 dal 6 al 28 maggio

(Di domenica 23 aprile 2023) MILANO – Cinque. Come le dita di una mano, i sensi dell’essere umano e i Giri d’Italia vinti da Binda, Coppi e Merck. Il-E, nato nel 2019, taglia anche questo traguardo: l’edizionesarà la quinta. Scatterà da Fossacesia (Chieti) il 6, organizzato da RCS Sport & Events. Con il percorso che è stato svelato a inizio aprile a Milano, presso le aule multimediali di RCS Academy, si candida al titolo di edizione più emozionante di sempre. Ben 1.150 chilometri in totale, suddivisi in 20 tappe. Dall’Abruzzo alle Dolomiti, dal mare alle vette, esaltando, al solito, l’Italia più autentica, quella della provincia, lontana dalle grandi rotte del turismo. Per poi chiudere nella Capitale, il 28, inondando Roma di bici, rosa e tifosi. Sarà, guarda la coincidenza, la quinta volta che la Città Eterna ...

