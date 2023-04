Empoli | Zanetti | «Contento della risposta dei miei ragazzi»

(Di domenica 23 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inter: le sue dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suocon l’Inter, Paoloha rilasciato queste dichiarazioni. LE PAROLE DI–: «deiperché venivamo da una partita in cui avevamo sbagliato l’approccio. Abbiamo giocato a viso aperto. Di solito l’Inter è una squadra che crea tantissimo. Con noi ha creato poco ma è stata più concreta. Se si chiama così è perché ha grandi campioni che spostano gli equilibri. Non sono queste le partite dove noi dobbiamo costruirci la salvezza. Adesso abbiamo altre partite davanti, ugualmente difficili. ...

Commenta per primo Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa in casa contro l' Inter , il tecnico dell', Paolo, ha parlato così: 'Quando lasci spazi simili a queste squadre, a questi singoli, poi le partite vanno a finire in questo modo con questi risultati. La gara l'avevamo preparata ...Il tabellino di- Inter 0 - 3 3' e 31' st Lukaku, 43' st Lautaro(4 - 3 - 1 - 2): ... All.:INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova (24' st Dumfries),...... protagonista del successo esterno sul campo dell'. Al Castellani finisce 3 - 0 per i ... mentre gli uomini di, al 13 ko in campionato, restano fermi a quota 32 con sole sei lunghezze di ...

Empoli-Inter, Zanetti: “Salvezza Paura solo di noi stessi. Vittoria del Verona…” Mediagol.it

'Salvezza Ci aspettano sfide determinanti' EMPOLI (ITALPRESS) - 'Sono contento della risposta data dai miei ragazzi oggi, abbiamo preparato bene ...In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. EMPOLI (ITALPRESS) – Si riaccende la Lu-La. Una doppietta di Romelu Lukaku e una rete di L ...