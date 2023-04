Empoli-Inter | pagelle | Brozovic da horror 5 | Lukaku devastante 8

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) L’torna alla vittoria in trasferta contro l’con il risultato di 3-0 (vedi report). Guida Romelucon una doppietta e si merita 8 pieno, delude Marceloin una mattina da, 5. SAMIR HANDANOVIC 6.5 – È impegnato in due occasioni nel primo tempo, ma reagisce bene e salva l’dallo svantaggio. L’uscita su Cambiaghi è fondamentale e evita il dramma della domenica.– DIFESA DANILO D’AMBROSIO 6 – Insolitamente non spinge e non offre sovrapposizione a Bellanova. Statico, ma attento in fase difensiva. Basta questo per mantenere il clean sheet e vincere il match. STEFAN DE VRIJ 6.5 – La velocità degli attaccanti non lo mette in grande difficoltà, è più efficace di ...