Empoli-Inter | le probabili formazioni

(Di domenica 23 aprile 2023) Oggi alle 12.30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Zanetti e Inzaghi Oggi alle 12.30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Zanetti e Inzaghi.(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

Milan e, che si sono qualificate per le semifinali della massima competizione europea in cui ... Contro Lecce edle vittorie appaiono alla portata. Equilibrio e tensione nel big match tra ...si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023, alle ore 12:30 per la 31esima giornata di Serie A. Padroni di casa per allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose della ...Dove vedere la partitasarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, disponibile per smart tv e scaricabile su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, ...

Simone Inzaghi diviso tra campionato e le Coppe: il tecnico nerazzurro, ad Empoli, opterà per un massiccio turnover ...L'Inter potrebbe sacrificare Onana nella prossima sessione di mercato per ricavare un'ottima plusvalenza. Il portiere è richiesto in Premier ...