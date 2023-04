Empoli-Inter | le probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica calcistica di Serie A si apre con il match dell'ora di pranzo tra. In casa toscana è ancora fuori Vicario, che sta recuperando dall'infortunio, mentre Ismaijli dovrebbe tornare dal primo minuto. Sarà Piccoli il partner di Capito davanti. I nerazzurri ...- ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 . Ci risiamo, ennnesima partita in cui i nerazzurri sono chiamati a dimostrare qualcosa in un campionato in cui finora hanno ...

Empoli-Inter, Inzaghi fa turnover totale: pronti 9 cambi. Da Handanovic a Calha, le scelte fcinter1908

La partita Empoli - Inter di Domenica 23 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...I nerazzurri di Simone Inzaghi, al Castellani contro i toscani nel lunch match della 31ª giornata di Serie A, cercano un successo che in campionato manca dal 5 marzo ...