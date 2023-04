Empoli-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 23 aprile 2023)(domenica 23 aprile alle ore 12.30, in direttasu Dazn e in tv su Sky Sport) è una gara valida per la 31ª...

Le stesse orme potrebbero essere seguite da altri due giocatori dell'nella prossima sessione di calciomercato: uno era nei radar dell'già nei mesi in cui l'albanese faceva il grande ...Milan e, che si sono qualificate per le semifinali della massima competizione europea in cui ... Contro Lecce edle vittorie appaiono alla portata. Equilibrio e tensione nel big match tra ...si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023, alle ore 12:30 per la 31esima giornata di Serie A. Padroni di casa per allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose della ...

Simone Inzaghi diviso tra campionato e le Coppe: il tecnico nerazzurro, ad Empoli, opterà per un massiccio turnover ...L'Inter potrebbe sacrificare Onana nella prossima sessione di mercato per ricavare un'ottima plusvalenza. Il portiere è richiesto in Premier ...