Empoli-Inter | le formazioni ufficiali | c'è Cambiaghi | quanto turnover per Inzaghi!

Domenica 23 aprile: 12.30:(Dazn e Sky) 15:00 Monza - Fiorentina (Dazn) Udinese - Cremonese (Dazn) 18:00 Milan - Lecce (Dazn) 20.45: Juventus - Napoli (Dazn) Lunedì 24 aprile: 20.45: ...Massima allerta; attenzione, caduta massi; maneggiare con cura: sia benedetto qualunque invito alla cautela pere Milan in vista della giornata di oggi. Perché l', in campo aall'ora di pranzo, e il Milan, a San Siro contro il Lecce verso sera, hanno dilapidato un patrimonio di punti contro squadre medio - piccole comee Lecce, senza che ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa

La Serie A prosegue oggi con il programma della 31ª giornata. Si comincia alle 12:30 con Empoli-Inter, alle 15 invece Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Il Milan scende in campo alle 18 con il Lecc ...Tantissimo turnover nell’Inter che gioca oggi a Empoli. Inzaghi cambia praticamente tutto, a partire dalla porta con Handanovic. Tanti cambi anche in difesa a centrocampo, mentre in attacco parte anco ...