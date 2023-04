Empoli-Inter | Inzaghi sfrutterà carta degli ex con Asllani e Dimarco?

(Di domenica 23 aprile 2023)andrà in scena quest’oggi al Castellani alle ore 12:30: manca sempre meno e a breve si conosceranno anche le formazioni titolari (vedi articolo). In questo sensodovrebbero partire dalla panchina. Simonecon loro laex? PANCHINA ? Simonesta compiendo gli ultimi ragionamenti sulla formazione da schierare titolare. Restano a tutti gli effetti pochi dubbi, con giocatori che potrebbero rifiatare e giocatori che potrebbero riscendere in campo da protagonisti (vedi articolo). In questo senso, due ex fondamentali di questa gara dovrebbero però partire dalla panchina. Si tratta di Kristjan, che nella gara di ritorno della scorsa stagione ha segnato ...

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,edsi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ......00 Torino 0 Fine 1 Juventus Venerdì 21 Ottobre 2022 - 20:45 Juventus 4 Fine 0Sabato 29 Ottobre 2022 - 18:00 Lecce 0 Fine 1 Juventus Domenica 6 Novembre 2022 - 20:45 Juventus 2 Fine 0...Commenta per primo Domenica 23 aprile: giornata di campionato catalizzata dalla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, cone Milan impegnate rispettivamente controe Lecce per provare a tornare a contatto col quarto posto dopo la restituzione dei 15 punti in classifica alla Juve che ha scompaginato la ...

Inter, maxi turnover contro l'Empoli: Inzaghi fa riposare mezza squadra - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi vuole sfruttare l’’euforia Champions per cambiare marcia in campionato, ma nella testa dell’Inter di scena a Empoli c’è anche la Coppa Italia ...Contro l'Empoli Romelu Lukaku tornerà a guidare l’attacco nerazzurro. L’Inter non vince in trasferta da quasi 3 mesi e Lukaku non segna su azione in Serie A dalla prima giornata di campionato, in tras ...