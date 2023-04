Empoli-Inter | Inzaghi ne cambia nove! Torna Handanovic – TS

(Di domenica 23 aprile 2023) Simoneè pronto are gran parte della squadra rispetto all’11 sceso in campo contro il Benfica CAMBI – TuttoSport afferma come Simoneeffettuerà diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro il Benfica. Giocatori comee D’Ambrosio troveranno la titolarità con l’, soprattutto considerando la squalifica del capitano nerazzurro in Coppa Italia. Sulle fasce ci sarà spazio anche per Bellanova da una parte e Gosens dall’altra, mentre in attacco il tecnico piacentino continuerà l’alternanza schierando Lukaku e Correa.poi Calhanoglu dal 1? dato il forfait di Mkhitaryan all’ultimo minuto per motivi personali. A far riposare Barella, invece, sarà Gagliardini. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e ...

L', dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, torna in campo allo stadio Carlo Castellani per affrontare l'nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di ...Da un lato la squadra più giovane del torneo, con i suoi 25 anni e 222 giorni. Dall'altro, quella più anziana, con un'età media (negli 11 iniziali) di 29 anni e 55 giorni.si apre quasi con un duello generazionale, con Baldanzi, Parisi e Fazzini che fanno gola a più di un top club, mentre, Bastoni a parte, gli under 24 in casa nerazzurra faticano ad ...

Inter, maxi turnover contro l'Empoli: Inzaghi fa riposare mezza squadra

Empoli-Inter è una sfida tra due formazioni che non possono fare calcoli. Ai nerazzurri serve una vittoria, nulla di diverso. Urge rimandare i pensieri rivolti alla Coppa Italia, che mercoledì ...Quattro big di coppa in campo di domenica nella 31ª giornata, si giocano anche Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese.