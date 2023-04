Empoli-Inter | c’è anche Zhang a bordocampo | il presidente vicino alla squadra

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023)Stevenpresente oggi al Castellani per sostenere i nerazzurri: ilè aCome riferito da Sky Sport,Stevenè al Castellani per sostenere l’e aiutarla ad uscire da questo difficile momento in campionato. Ilha visto il riscaldamento da, scambiando qualche chiacchiera nel frattempo con Marotta, Ausilio e Baccin presenti con lui.