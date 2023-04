Empoli-Inter | Barella può riposare | al suo posto… Gagliardini!

(Di domenica 23 aprile 2023) L’chiama alla carica i suoi per la sfida contro l’prevista quest’oggi alle 12:30 (vedi articolo). Simone Inzaghi ragiona sulla probabile formazione da schiarare titolare:puòe al suo posto potrebbe essere scelto Gagliardini. RIPOSO ? Nicolòha decisamente fatto fin qui gli straordinari. Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League: Simone Inzaghi non si è mai voluto privare di lui, nonostante qualche tensione e qualche difficoltà in campo nei momenti più complicati di questa stagione. Un giocatore come lui, d’altronde, è sicuramente difficile da sostituire. Ma, ragionandoci su, di fatto l’ha una sostituzione alla sua altezza? Contro l’, infatti, pur di far tirare il fiato al centrocampista sardo, Simone ...

Commenta per primo Domenica 23 aprile: giornata di campionato catalizzata dalla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, cone Milan impegnate rispettivamente controe Lecce per provare a tornare a contatto col quarto posto dopo la restituzione dei 15 punti in classifica alla Juve che ha scompaginato la ...Oggi alle 12.30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Zanetti e Inzaghi Oggi alle 12.30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Zanetti e ...Le stesse orme potrebbero essere seguite da altri due giocatori dell'nella prossima sessione di calciomercato: uno era nei radar dell'già nei mesi in cui l'albanese faceva il grande ...

Inter, maxi turnover contro l'Empoli: Inzaghi fa riposare mezza squadra - Sportmediaset Sport Mediaset

Simone Inzaghi cambierà per nove undicesimi rispetto a Inter-Benfica di mercoledì: solo Acerbi e Brozovic sono confermati ...Non sono più concessi passi falsi all'Inter che, dopo aver eliminato il Benfica e raggiunto le semifinali di Champions League, è chiamata ora a migliorare la propria posizione in campionato. In Serie ...