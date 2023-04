Empoli-Inter 0-3 | Lukaku | “Il gesto di Gravina è un passo avanti per il calcio italiano”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) “Ringraziamo sempre i tifosi, ogni partita danno sostegno e fiducia. Quest’anno campionato complicato per noi, normale che noi dobbiamo andareverso i tifosi”. Lo ha detto l’attaccante dell‘, Romelu, dopo la vittoria con doppietta in casa dell’: “Mi mancava quel tipo di gol, ora sono più pronto sugli scatti lunghi, l’infortunio che ho avuto è grave, per me è stata la prima volta. Ora ho più fiducia, devo aiutare la squadra da qui alla fine”. Suldi: “Lo ringrazio per consentirmi di giocare quella partita di mercoledì. Veramente per me è uninper il. Ora voglio solo guardare de prepararmi per mercoledì. L’obiettivo è sempre far ...