Empoli-Inter 0-3 | Lukaku devastante | doppietta e assist | Serie A News

L'torna alla vittoria in trasferta dopo tre mesi, supera per 3 - 0 l'al 'Castellani' nella gara valida per la 31esima giornata e si rilancia per un posto in Champions balzando a 54 punti, a ...L'torna a vincere in campionato: dopo quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque giornate, la formazione di Inzaghi batte l'in trasferta (3 - 0) grazie alla doppietta di Lukaku e alla ...Dopo cinque turni di astinenza l'torna a sorridere anche in campionato sulle ali di un ritrovato Romelu Lukaku , protagonista del successo esterno sul campo dell'. Al Castellani finisce 3 - 0 per i nerazzurri proprio ...

Empoli-Inter 0-3: gol di Lukaku e Lautaro | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Il risultato forse è severo, ma l'Empoli deve lavorare ancora per raggiungere la salvezza. Un'Inter non irresistibile ma indiscutibilmente più forte la ...Al Castellani nel primo tempo i nerazzurri non fanno un tiro nello specchio, poi nella ripresa ci pensa Big Rom a sbloccare il match tornando al gol su ...